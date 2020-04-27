مفاجأة.. وسام فارس بطل مسلسل بالقلب يتبرع في الحقيقة بأعضائه لإنقاذ حياة 8 أشخاص

Advertisements

فاجأ الممثل اللبناني وسام فارس بطل مسلسل بالقلب الذي يعرض عبر فضائية LBCI Lebanon وتأليف طارق سويد، بتبرعه بأعضائه لإنقاذ حياة 8 أشخاص بعد وفاته.



ونشر وسام مقطع فيديو له إبان اتمامه إجراءات التبرع وملئ الاستمارة وعلق عليه قائلًا: كيف تخلّص حياة ٨ أشخاص بأقل من ٥ دقائق... ما تكون أناني، ناهي عملها، أنا عملتها...وإنت كمان فيك تعملها.



ويجسد وسام شخصية شاب يدعى ناهي في مسلسل بالقلب، ويموت هذا الشاب إثر رصاصة طائشة من مجهول، ويفاجئ أهله أنه كان قد أوصى بالتبرع بجميع أعضائه بعد وفاته لإنقاذ الأشخاص المرضى.



وتصدر المسلسل قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر لليوم الرابع على التوالي منذ بداية شهر رمضان المبارك، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع بداية تصاعد أحداث الحلقة الثالثة.



يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.