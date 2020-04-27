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هبوط أسعار النفط بنهاية التعاملات مع تراجع مساحات التخزين

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:42 م
أسعار النفط
أسعار النفط

هبطت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع مساحات تخزين الخام حول العالم وسط تخمة المعروض.

ويخشى المستثمرون ألا تكون عمليات خفض إنتاج النفط من جانب تحالف "أوبك+" والمقرر أن تبدأ في غضون أيام سريعة بما يكفي لتعويض الانهيار في الطلب على الخام بشكل كامل.

وتسبب تفشي وباء "كوفيد-19" وتداعيات مكافحة انتشاره في جمود النشاط الاقتصادي ما ألقى بظلاله السلبية على الطلب وسط توقف الحركة وقيود السفر وعمليات الإغلاق واسعة النطاق.

وبحسب بيانات اقتصادية، فإن أرباح الشركات الصناعية الكبرى تراجعت بنحو 37 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، في إشارة واضحة على ضعف الطلب على الخام.

ومن الممكن أن تصل السعة التخزينية للنفط في كوشينغ أوكلاهوما إلى السعة القصوى قريباً، كما أن مخزونات الخام الأمريكي ارتفعت إلى 518.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل ، لتكون بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق والمسجل في عام 2017 عند 535 مليون برميل.

وكانت أسواق النفط شهدت أكثر الأسابيع اضطراباً في التاريخ خلال الأسبوع الماضي مع تراجع خام غرب تكساس الأمريكي أدنى الصفر لأول مرة على الإطلاق.

ومع عمليات التزاحم على خفض الإنتاج النفطي، فإن منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ يوليو  2016، في حين أن عدد هذه المنصات في كندا هبط إلى أدنى مستوياته منذ عام 2000 على الأقل، بحسب بيانات شركة "بيكر هيوز".

عند التسوية، هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة تتجاوز 24.6 بالمائة ليهبط إلى 12.78 دولار للبرميل ليسجل ثاني أدنى تسوية لهذا العقد الأكثر نشاطاً على الإطلاق.

وخلال الجلسة، سجل الخام الأمريكي مستوى 11.88 دولار في الاتجاه الصاعد، و16.98 دولار للبرميل في الاتجاه الهابط.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو  بنحو 6.7 بالمائة ليهبط إلى 20 دولاراً للبرميل.

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