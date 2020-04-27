Advertisements

مستشار الرئيس للصحة: 80% من مصابي كورونا لا يعانون من أعراض

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:44 م
الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
أمنية فوزي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن أزمة فيروس كورونا تبدأ عندما نفاجأ بعدد إصابات أكبر، لافتًا إلى أن هناك تحسن في الحالات التي يتم شفاءها.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن حوالي 80% من الحالات لا تعاني من أعراض.

ولفت إلى أن كل حالة تنقل العدوى من 2 ونصف إلى 3 حالات، متابعًا: "زيادة معدل الإصابات يعني اكتشاف أكثر للحالات غير المعروفة".


في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مستشفيات عزل متعافين كورونا الدكتور محمد عوض تاج الدين اخبار

أخبار تهمك

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ يوم

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 14 ساعة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ يوم

بسبب "رامز مجنون رسمي".. بيان عاجل لمستشفى العباسية

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

حان وقت الرحيل.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ يوم

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ ساعتين

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ يوم

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ أقل من ساعتين

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يبدأ التحرك لضم نجم هجوم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس: زيادة عدد الإصابات بالكورونا خلال هذه المرحلة كان متوقعًا (فيديو)

الوزراء: الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة.. واستخدمنا 15 مستشفى عزل فقط (فيديو)

بعد تسجيل 13 حالة.. وفيات كورونا في مصر تتجاوز 300

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

"الصحة العالمية" تزف بشرى بشأن نسبة إصابة الأطفال بكورونا (فيديو)

هل انتهي فيروس كورونا.. "الصحة العالمية" تُجيب... (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:26 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

04:58 م

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة