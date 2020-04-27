رئيس الأعلى للشباب السابق: هواء سيناء نقي 100% (فيديو)



وأبرز المعلومات عن تنمية سيناء والاستثمارات الحالية هى:



1 - جهود الدولة انطلقت من خلال الوزارات والهيئات المختلفة في معركة تنمية سيناء، حيث تقوم الدولة بجهود حثيثة ومتواصلة في تنمية وتعمير سيناء في ظل متابعة مستمرة من الرئيس السيسي وتوفير التمويل والمتابعة اللازمة لمشروعات الخطة الاستثمارية التى تتم على أرض محافظتى شمال وجنوب سيناء وكذا التعاون مع جهات الدولة المختلفة في تنفيذ المشروعات القومية التى تجري حاليًا.



2 - الدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة وحماية الأمن القومى المصري وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية ليستفيد منها مواطنو سيناء.



3 - تنفيذ عدد من المشروعات القومية خلال العامين الماضيين على أرض المحافظتين بإجمالي استثمارات بلغت نحو 7 مليارات جنيه بمحافظة شمال سيناء و18 مليار جنيه بمحافظة جنوب سيناء.. ومن بين تلك المشروعات بشمال سيناء إنشاء 11 تجمعا زراعيا تنمويا سكنيًّا متكاملا ومدينة رفح الجديدة ومشروع إسكان المساعيد بمدينة العريش وإنشاء محطة تحلية بمدينة العريش والمجمع الصناعى للرخام بالجفجافة بمحافظة شمال سيناء، ومن بين مشروعات جنوب سيناء إنشاء مركز خدمات للمستثمرين بهدف إتاحة وتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في سيناء، وإنشاء 7 تجمعات زراعية تنموية سكنية متكاملة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ البنية التحتية لـ 600 قطعة أرض بمنطقة الروسيات.



4 - مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء للعام المالى الحالى 20192020 بلغت نحو 288 مليون جنيه مقسمة على الطرق، حيث تم اعتماد مبلغ 83 مليون جنيه لرصف الطرق التى تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية لسرعة تنقل المواطنين لمقار عملهم، ولتسهيل التبادل التجارى وخدمة وتحسين منظومة الطرق بين المدن والتجمعات المختلفة، كما تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتنفيذ مشروع رصف المطار بمدينة سانت كاترين بطول 4.5 كيلومتر.. وجارٍ تنفيذ رصف نحو 31 طريقا داخلية بطول 36 كيلومترا.



5- تم اعتماد مبلغ 74 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء و44 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالى للمحافظة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، و31 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور ومبلغ 60 مليون جنيه لبرامج تدعيم الوحدات المحلية.



قال مسعد عويس، رئيس المجلس الأعلى للشباب السابق، إن الخبرات الشبابية يجب أن نضع مرصد لها، لمساعدتهم ونقل خبراتهم لتطوير الدولة.وأوضح "عويس"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن كل قادة مصر يساهمون في تطوير وتعمير سيناء منذ القدم، لكن يوجد منطقة أخرى تستحق التعمير والتطوير وهي الوادي الجديد والتي تبلغ مساحتها 40% من مساحة مصر وسكانها ربع مليون نسمة.وأضاف أن مصر حاربت 50 حرب كبيرة في سيناء من يوم احتلال الهكسوس حتى الآن، والقيادة العظيمة قامت بتعمير سيناء بالبشر وبالمشروعات، لافتا إلى أن هواء سيناء نقي بنسبة 100% ويمكن العيش فيها، حيث كانت هناك بعض الدراسات والأبحاث التي أكدت أنها يمكن زراعة الأرض بأقل تكلفة وبالمياه المعالجة.وأشار إلى أن أرض سيناء مليئة بالمعادن الجيولوجية التي يمكن منها تصنيع صناعات متميزة لتصديرها للخارج.هذا وتعد تنمية سيناء محورًا رئيسيًا، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه سيناء وتحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا لوادى النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز.