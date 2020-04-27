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وصول أول كابينة تعقيم لكنيسة بالإسكندرية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
أهدى مجمع خدمة الصناعة بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كابينة تعقيم للكنيسة، وذلك بناء على توجيهات رئيس الأكاديمية العربية وبإشراف عميد مجمع خدمة الصناعة الدكتور عصام البكل.

وبذلك تكون اول كنيسه في مصر تستخدم هذة التقنية لتعقيم شعب الكنيسة وأبنائها.

وتم الاستلام في مصنع الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية بالكيلو ٢١ بحضور الأب اثناسيوس راغب، وبتوجيهات من القمص انطونيوس صادق وبحضور الدكتور ابراهيم نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندسة سها هيكل رئيس التسويق بالمجمع ممثلا عن الأكاديميه وأرامي جمال من قناة ten لتغطية الحدث وكان متواجد في الكنيسه في لحظة الاستلام نيافة الأنبا بافلي مساعد قداسة البابا لقطاع المنتزة والشباب بالإسكندرية وقد توجه بالشكر للأستاذ الدكتور إسماعيل فرج رئيس الاكاديميه العربيه علي هذا الإهداء في ظروف البلاد الحالية.

وستكون هذه بداية لتعقيم دور العبادة بمصر استعداد لرجوع عجلة الإنتاج وممارسة الحياة الطبيعة تدريجيا مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة في مواجهة أزمة الكورونا العالمية.

وفى سياق آخر أعلن المكتب البابوي للمشروعات عن توفر منح دراسية جديدة، للدراسة بعدد من الجامعات الروسية وذلك للحصول على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في كافة التخصصات الدراسية.

وتتحمل وزارة التعليم الروسية بشكل كامل، الرسوم الدراسية المقررة على الدارسين بينما يتحمل الدارسون تكلفة تذاكر السفر والإعاشة والإقامة بالمدينة الجامعية إلى جانب التأمين الصحي.

وأشار الإعلان إلى أنه يفضل أن يكون المتقدم للمنحة على إلمام باللغة الروسية مع ملاحظة أن السنة الدراسية الأولى ستخصص لدراسة اللغة ذاتها أيضًا.

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