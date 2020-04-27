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رابطة الدوري الروسي تضع موعدين لاستئناف المسابقة المحلية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:44 م
الدوري الروسي
الدوري الروسي
تدرس رابطة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، بعد اجتماعها مع مسؤولي الاتحاد الروسي للعبة، موعدين لاستئناف مباريات الدوري.

وأشارت الرابطة إلى أن الموعدين المقترحين هما 21 و28 يونيو المقبل، وفي أي من الحالتين، يمكن أن ينتهي الموسم طبقا لتوصيات الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" قبل الثاني من أغسطس المقبل.

وتكشف رابطة الدوري الروسي عن قرارها النهائي بهذا الشأن قريبا كما أن إقامة المباريات بدون جماهير تبدو خيارا مطروحا أيضا.

وأشارت الرابطة إلى أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة الخيارات الممكنة لتدريبات الأندية وكيفية عودة اللاعبين الأجانب إلى روسيا بعد سفرهم إلى بلادهم خلال فترة توقفت مباريات الدوري الروسي الممتاز منذ منتصف مارس الماضي بسبب وباء كورونا.

ويتصدر زينيت بطرسبورغ حامل اللقب جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بعد منافسات الجولة 22، متفوقا بفارق 9 نقاط على كل من لوكوموتيف موسكو وكراسنودار صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.

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