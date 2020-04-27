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نجوم رفضوا الإفطار في شهر رمضان أثناء المباريات.. تعرف عليهم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
يطمح الكثيرون في انتهاء أزمة انتشار وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد التي مازالت مستمرة في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف الكثير من الأنشطة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء احترازي للحد من إنتشاره. 

وتسبب هذا الفيروس في إيقاف المباريات والبطولات الدولية التي كانت مقرر إقامتها سواء كانت تصفيات قارية أو عالمية أو مباريات ودية أبرزها بطولة يورو 2020 وأولمبياد طوكيو. 

تزامن شهر رمضان الكريم في السنوات الأخيرة مع بطولتي كأس العالم 2014 التي أقيمت بالبرازيل ويورو 2016 التي أقيمت بفرنسا، وأعلن عدد من المنتخبات ونجومها المشاركين في بطولتي كأس العالم واليورو عن صيامهم خلال الشهر الفضيل، بينما أعلن البعض الآخر عن عدم قدرتهم على الصيام خلال البطولتين وأنهم سيفطرون خلالها. 

ويرصد الفجر الرياضي أبرز النجوم والمنتخبات الذين قاموا بالصيام في الشهر الفضيل في هاتين البطولتين:-

* نجوم يصومون في شهر رمضان :
- المنتخب التركي : أعلن لاعبو المنتخب التركي على رأسهم أرادا توران نجم برشلونة السابق أنهم سيصومون شهر رمضان أثناء بطولة يورو 2016.

- كريم بنزيما : أعلن كريم بنزيما نجم فرنسا عن قراره لصيام رمضان أثناء مشاركاته في مباريات كأس العالم 2014 التي أقيمت بالبرازيل بشكل طبيعي.

- رايس مبولحي : لفت مبولحي حارس مرمى الجزائر الأنظار في بطولة كأس العالم 2014 بعد أن قدم أداءً أكثر من رائع أمام ألمانيا في الدور الثاني للبطولة عندما قام بالإفطار على تمرة عقب نهاية الشوط الأول ليؤكد بعد ذلك أن كرة القدم لن تمنعه عن تأدية واجبه الديني والصيام في شهر رمضان الفضيل.

- موسى سيسوكو : قرر موسى سيسوكو نجم منتخب فرنسا صيام الشهر بشكل عادي على الرغم من مشاركته مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2014 معتبراً أن واجب الصيام أهم من أي شيء حتى من كرة القدم.

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