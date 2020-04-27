تعليق قوي لمرتضى منصور بعد القبض على سما المصري وحنين حسام

استنكر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ما يفعله الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، مشيرا إلى أن رامز يتلذذ في تعذيب ضيوفه.





وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن برنامج رامز يتميز بالعدوانية والغرور والإساءة لأصحاب الأمراض النفسية، مؤكدًا أن سلوكيات رامز مع ضيوفه تصل إلى حد الشروع في القتل.





وتابع رئيس نادي الزمالك: "بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي والنائب العام، مصر بتنضف من الشوائب، مثل القبض على البت سما والبت حنين، في إشارة إلى سما المصري- واليوتيوبر حنين حسام".





هجوم عنيف على رامز جلال





وفي وقت سابق، شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما عنيفا على الفنان رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر".





وطالب مرتضى منصور، في فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" بإيقاف البرنامج الذي يتلاعب فيه رامز جلال بحياة الضيوف في مشهد كارثي لبرامج المقالب.





وشدد المستشار مرتضى منصور على أنه لن يسكت على أي إهانة للزمالك خلال البرنامج مطالبا المسئولين عن الإعلام بضرورة التحرك لإيقاف هذه المهزلة السخيفة على حد وصفه.





وفي وقت سابق من اليوم، تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، ببلاغ للنائب العام ضد رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمي بقناة "MBC"، وآخرين، لوقف برنامج رامز مجنون رسمي.





وجاء في البلاغ، أن البرنامج يحتوي على أفعال تشكل جرائم جنائية ومخالفات وتجاوزات جسيمة وأعملا عنف منافية للأخلاق العامة لدى الشعب، كما ان البرنامج يسيء إلى الشعب وإلى الفنانين المصريين.





كما أرسل "منصور"، إنذارا لوزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، مطالبا بالقبض على رامز جلال باعترافه بأنه مجنون رسمي، ومدمر ويشرع في قتل الناس مع القبض عليه وإيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.





كما أرسل "منصور" إنذرا على يد محضر لرئيس المجلس الأعلى لشئون الإعلام، مطالبًا بوقف عرض البرنامج.





وقال مرتضى منصور في تصريحات: إن برنامج مجنون رسمي يسيء إلى مصر والفنانين المصريين، مؤكدا ان مصير رامز جلال سيكون نفس مصير سما المصرى.





مستشفى العباسية تطالب النائب العام بوقف "رامز مجنون رسمي"





وطالبت مستشفى العباسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفورى لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى".





وقالت المستشفى فى بيان لها، إن البرنامج يسئ للمجتمع المصرى والصحة النفسية له، ولافتة الامانة إلى تشكيل لجنة من المجلس القومى للصحة النفسية لدراسة وقف هذا البرنامج وسيكون هذا القرار الحكيم من حماة هذا الوطن وعين الشعب والمدافعين عنه مرجع ورادع لنوعية هذه البرامج التى تؤثر بالسلب على الصحة النفسية للمواطن والمجتمع.





وأضافت المستشفي "اسم البرنامج رامز مجنون رسمى يسئ للمرض النفسى ويزيد من وصمة المرض النفسى والتى تحاول الدولة جاهدة فى ازالة هذه الوصمة، مشيرة إلى وجود تهديدات على الصحة النفسية للطفل حيث أن الطفل يميل إلى تعلم سلوكياته بالتقليد، وميل العديد من مقدمى نوعية هذه البرامج إلى بعض الممارسات والتى تعد اعراضا لاضطرابات نفسية مثل التباهى ببمارسة نفوذهم وهى النرجسية".





وأكدت أنه في حال عدم معرفة الضيوف بطبيعة البرنامج فقد يتعرضون إلى اعراض القلق والتوتر وكذلك نوبات من الخوف والهلع واضطراب ما بعد الصدمة، ولكن فى حالة معرفتهم بطبيعة البرنامج فهذا امر شديد الخطورة كونه يعمل لى تحقيق الربح وتلك رسالة سلبية شديدة الخطورة لكل أفراد المجتمع وهى أن الغاية "المكتسبات المالية" تبرر الوسيلة وهذا بالتأكيد لا يمثل الفن والفنان المصرى العظيم.



