والد أمير كرارة يصاب بسرطان.. تعرف على التفاصيل

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بدأت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار، الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



وأصيب والد أحمد المنسي، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، وفي مشهد مؤثر، قال لابنه أنه أصيب بمرض سرطان في الكبد، وأنه في المراحل الأخيرة من الحالة، ولن يتبقي له الكثير من الأيام في هذه الدنيا، وأشار إلى أنه سعيد، معللاً ذلك بأنه سيرحل قبل رحيل ابنه.









أبطال مسلسل الاختيار:



مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎



موعد مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة:



وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما