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أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
محمد كشك
يشهد شارع النخلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية أعمال مكثفة للرصف بتكلفة مالية تقدر بـ ٢،٣ مليون جنيهًا.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محمد الأمين رئيس حى غرب المنصورة بالمتابعة الميدانية للتمهيد لأعمال الرصف بشارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢.٣ مليون جنيه.

وشدد محافظ الدقهلية على التزام مقاولي الأعمال بتوفير وسائل الوقاية والحماية للعمال في كافة المشروعات ضد فيروس كورونا. 

جاء ذلك في إطار اهتمام محافظ الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.

ووجه محافظ الدقهلية اليوم الاثنين محمد امين رئيس الوحده المحلية لحى غرب المنصورة بالمتابعة الميدانية للأعمال التمهيدية والتجهيز لبدء الرصف لاستكمال الرصف بشارع النخلة بمدينه المنصورة والذى تبلغ تكلفته ٢.٣ مليون جنيه.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يجرى حاليا فرش طبقة السن وتسوية الشارع تمهيدًا لأعمال الرصف، بعد التنسيق مع شركة كهرباء شمال الدلتا لنقل كشك الكهرباء المتواجد بمنتصف الشارع إلى مكان جانبى بحيث لا يعوق الحركة المرورية،و لسرعة الاستكمال لاعمال الرصف بالشارع.


جاء ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بالاحياء والمدن والمراكز بنطاق المحافظة. 

وأكد المحافظ لرئيس الحى علي ضرورة تزويد الشارع ببالوعات لتصريف الامطار قبل الانتهاء الكامل من اعمال الرصف والانتهاء من رفع أي تجمعات قمامة بموقع العمل، وأن يتم زراعة النخل والأشجار والنجيلة بالجزيرة الوسطى للإرتقاء بالمظهر الجمالى للمنطقة بالكامل.

وأكد محافظ الدقهلية لجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كافة المشروعات التنموية والخدمية الجارى العمل بها وتنفيذها فى كافة القطاعات على مستوى المحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية علي ضرورة التزام المقاولين القائمين على تنفيذه المشروعات بضرورة توفير وسائل الوقايه من القفازات والكمامات والتطهير الدورى لمواقع العمل على نفقاتهم، حرصًا على سلاماتهم وذلك تطبيقا للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

ووجه المحافظ لرئيس حي غرب المنصورة باستمرار المتابعه الميدانية لسرعة الانتهاء من إتمام اعمال الرصف للشارع وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ.
أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه
أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه
أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه
أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه
أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه
أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه
أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه
أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه
أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه
أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه
أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه
أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه
أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه
أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه
أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه
أعمال مكثفة لرصف شارع النخلة بالمنصورة بتكلفة ٢,٣ مليون جنيه

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