100 ألف شركة كندية تتقدم لبرنامج إعانات دعم الأجور

أعلن جستن ترودو رئيس الوزراء الكندي اليوم الإثنين، أن أكثر من 100 ألف شركة تقدمت بطلبات لبرنامج دعم الأجور الحكومي الفيدرالي لمساعدتها على التعامل مع جائحة كورونا منذ فتح باب التقدم صباح اليوم.





وقال ترودو إن البرنامج يهدف إلى منح الشركات 75% من رواتب موظفيها لتفادي تسريح العمال الجماعي، ويخصص للشركات التي شهدت انخفاضات في الإيرادات بنسبة 30% على الأقل منذ أن أصاب الفيروس كندا في مارس، حيث يحصل الموظف على 847 دولارا في الأسبوع لمدة 12 أسبوعا بأثر رجعي حتى منتصف شهر مارس الماضي.





وأضاف ترودو - في مؤتمر صحفي - "في جميع أنحاء البلاد، ستبقي الشركات والعمال على اتصال وستمنح الناس الثقة بأنهم سيحصلون على وظيفة الآن وفي الأشهر القادمة لإعالة أنفسهم وأسرهم".





وتابع: "هذا يعني مساعدة أصحاب العمل ليس فقط على الحفاظ على شركاتهم مستمرة خلال الأوقات العصيبة، ولكن أيضا على الاستعداد على العودة إلى العمل عندما تتحسن الأمور".





وفقد الاقتصاد الكندي أكثر من مليون وظيفة الشهر الماضي.. وسجل في كندا حتى ظهر اليوم 47327 حالة إصابة مؤكدة، بجانب 2617 حالة وفاة.