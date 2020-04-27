مرتضى منصور يهاجم رامز جلال: "مجنون والمجنون مكانه المستشفى!"

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تحدث رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن بلاغه للنائب العام، وذكر أننا الوحيدين في الدول العربية نمتلك قناة بإسم مصر وهي " MBC".



وتابع حديثه من خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامجه "على مسؤليتي"، قائلا "ديه مش أول سنة كل سنة لازم يعمل مصيبة.السنادي الغرور والعجرفة فوق الوصف"، وذكر أن رامز جلال يسمي برنامجه "مجنون رسمي" والشخص المجنون مكانه المستشفى قائلا عن رامز جلال "ده مجنون وتصرفات شخص مجنون.

