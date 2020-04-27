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نقيب التمريض: تخصيص 20 ألف جنيه لأسرة شهيد كورونا بمستشفى النجيلة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
علقت الدكتورة كوثر مصطفى، نقيب عام التمريض في مصر، على وفاة الممرض السيد محمد الحسناوي بفيروس كورونا، قائلة: "فقدنا واحد من أمهر الممرضين في مستشفى النجيلة اليوم".

وأضافت "مصطفى"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الشهيد من الغربية، وهو مؤسس مستشفى النجيلة منذ عامين، وكان من المنتظمين في العمل.

وأوضحت أنه ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا منذ يوم السبت، وتحدث مع شقيقه بالأمس قبل وفاته وأوصاه على أبنائه وأسرته، لافتة إلى أن النقابة جهزت 20 ألف جنيه لأسرة الشهيد.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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