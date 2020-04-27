مباريات لا تنسى للفراعنة في شهر رمضان

تتواصل أيام شهر رمضان الكريم ولأول مرة دون أن يكون هناك أي مباريات كرة قدم بسبب تعليق كافة البطولات بسبب انتشار فيروس كورونا سواء في مصر أو العالم.





وخاض المنتخب المصري الأول العديد من المباريات خلال شهر رمضان بمختلف البطولات والتي كانت نتائجها ما بين انتصارات وإخفاقات.





ويستعرض لكم موقع "الفجر" أبرز مباريات منتخب مصر في شهر رمضان كالآتي:





مصر × زامبيا

واجه منتخب مصر نظيره منتخب يوم 27 يناير عام 1996 ضمن منافسات ربع نهائي أمم إفريقيا وفاز المنتخب بهدف نظيف.





مصر × تونس

بينما لعب منتخبنا الوطني هذه المباريات ضد منتخب تونس يوم 10 يناير 1997 ضمن التصفيات المؤلهة لكأس العالم 1998 وانتهت المباراة بفوز تونس بهدف نظيف.





مصر × الكونغو

كما واجه منتخب مصر نظيره الكونغو يوم 7 رمضان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 وانتهت بفوز منتخبنا بهدف نظيف.





مصر × جنوب إفريقيا

ولعبت مباراة مصر وجنوب إفريقيا عام 1996 وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف.





مصر × زيمبابوي

ولعبت هذه المباراة يوم 28 فبراير عام 1993 ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994 وانتهت المباراة بفةو مصر بهدفين مقابل هدف.





مصر × بلجيكا

واجه منتخبنا الوطني نظيره منتخب بلجيكا يوم 6 يونيو عام 2018 وديا ضمن الاستعدادت لكأس العالم روسيا 2018 وانتهت المباراة بهزيمة مصر.





والآن ننتظر جميعا عودة النشاط الرياضي عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا لنشاهد منتخب مصر من جديد في مباريات بشهر رمضان وليواصل منتخبنا تحقيق النتائج الإيجابية في الشهر الكريم.



