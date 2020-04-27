برلماني: القنوات المعادية استغلت إذاعتي للقرآن من أعلى منزلي بشكل سيء

قال سمير الخولي، عضو مجلس النواب: إنه وضع مكبر صوت أعلى منزله في دائرة طنطا، لبث القرآن الكريم في بداية شهر رمضان، بعد تباطؤ وزارة الأوقاف في الاستجابة إلى طلبه، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب إلى وزير الأوقاف لمناشدته ببث القرآن خلال صلاتي الفجر والمغرب، في شهر رمضان الكريم، ولكنه تباطأ.





وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن القنوات المعادية لمصر استغلت هذا الأمر استغلالا سيئًا وروجت له على خلاف ما أقصده من وراء ذلك، معقبًا: "الموضوع بعيد عن أي مزايدة وهدفي إيصال صوت الناس الذين يحتاجون لذلك".





وشدد البرلماني، على أنه يحترم كافة الإجراءات الاحترازية، كما أنه يحترم قرارات وزارة الأوقاف في غلق المساجد، وأنه يعلم تمامًا مدى أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري، واحترام القوانين، معقبًا: "كلنا أساس بناء هذه الدولة وأعلم.. وما فعلته كان بغرض بث روح القرآن الكريم داخل الدولة، وبعدها اتخذ وزير الأوقاف قرار بث القرآن خلال صلاتي الفجر والمغرب".



