بعد وفاة عامل في "دار المعارف" بكورونا.. مجدي البدوي: سنتخذ الإجراءات التي تضمن سلامة العاملين

علق مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، على وفاة أحد العاملين بالإدارة الفنية بمؤسسة دار المعارف اليوم، وعضو النقابة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقال "البدوي" في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، إن العمال بالمطابع لا يعملون سوى يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع فقط، وذلك بعد تخفيض عددهم أيضًا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها مجلس الوزراء مسبقًا.



وأضاف "البدوي" أن آخر يوم عمل للعامل المتوفى كان يوم 19 أبريل الجاري، وتقوم إدارة المؤسسة بعمل تطهير كامل ودوري لكافة الإدارات، مؤكدًا أن النقابة تقوم بالتواصل مع مجلس إدارة المؤسسة، لبحث كيفية عمل مسحات للعمال المخالطين.



وتابع: "الجميع كان لديه صدمة من مفاجأة الخبر، مما تسبب في حالة من القلق والارتباك، والعامل أيضًا فني مصاعد وليس له علاقة بالمطابع، ولكن سنعمل على التواصل المستمر مع مجلس الإدارة لبحث الأمر، وعمل مسحات مختلفة للمخالطين، وبحث بعض الإجراءات الأخرى غدًا".



وأكد "البدوي" أن مجلس الإدارة طالب العمال بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية، كما نبهت الهيئة الوطنية للصحافة على ذلك، وجميعنا ملتزمون بقرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد، موضحًا أن اللجنة النقابية اجتمعت الأسبوع الماضي مع مجلس إدارة المؤسسة، للاطمئنان على سير الإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير بشكل دوري وسليم.



وشدد "البدوي" على أن النقابة همها الأول هو مصلحة وصحة العاملين بالمؤسسة وكافة المؤسسات، وسنتخذ كل الإجراءات التي تضمن سلامتهم.



وكان قد توفى صباح اليوم الإثنين، عامل بالإدارة الفنية بمؤسسة دار المعارف، ويدعى شريف جمال الدين، جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي انقطع عن العمل يوم 19 أبريل الجاري، وله شقيق يعمل في المطابع في التجليد، ويدعى محمود جمال الدين وشهرته محمود العدوي.



ووجه الكاتب سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، رسالة للعاملين، طالبهم فيها بتوخي الحذر، وأكد تطهير المطابع والمباني قبل وفاة الحالة وبعدها، وبشكل دوري.





وكان قد عرض العامل الراحل نفسه على طبيب المؤسسة صباح يوم 19 أبريل الجاري، بشكوى من أسنانه، وتم تحويله إلى عيادة الأسنان، وبعد فترة شعر بارتفاع في درجة الحرارة، والتي تم قياسها بمعرفة مشرف أمن الاستعلامات، وقد تم إبلاغ مدير عام المؤسسة بذلك، فقرر بانصرافه من العمل للراحة، ولم يحضر للعمل منذ يوم 20 أبريل الجاري، وقد تم حجزه فيما بعد بمستشفى حميات إمبابة، وتوفى صباح اليوم الإثنين الموافق 27 أبريل.



وبناءً على ذلك، اجتمع رئيس مجلس الإدارة بلجنة إدارة الأزمة وأعضاء النقابة العامة، وتم التأكيد على جميع عمليات التطهير التي اتخذتها المؤسسة، ومواصلتها مع كافة الإرشادات الصحية في أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحديد العاملين المخالطين للعامل المتوفى على قدر المستطاع، مع التشديد على ضرورة عزلهم بمنازلهم لمدة أسبوعين كاملين، دون أي تقصير في ذلك.

