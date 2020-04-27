محمد إمام ضيف الحلقة الرابعة في الاختيار لأمير كرارة

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عرضت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار، الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



وظهر الفنان محمد إمام كضيف شرف في الحلقة الرابعة، حيث جسد دور ضابط جيش، ودار حديث بينه وبين عسكري معه، وانتهت أحداث الحلقة، على ضرب نار على محمد إمام.







أبطال مسلسل الاختيار:



مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎



موعد مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة:



وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما