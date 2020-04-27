اول رد من رئيس الرقابة على المصنفات الفنية حول وقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

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تحدث الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، عن البلاغ الذي تم تقديمه ضد برنامج "رامز مجنون رسمي" قائلا أنهم قامو بتقديم محضر ضد قناة " MBC" لوقف البرنامج.



وتابع حديثه من خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج "على مسؤليتي"، قائلا برنامج رامز خارج عن الأخلاقيات وملئ بالعنف والسادية، ويقوما بتقليد مثل هذه الأشياء الغير أخلاقية،وذكر أن المحضر سيحول إلى قضية،وأنه يوجد محضران وهو بلاغ للنيابة العامة وبلاغ آخر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نتيجة لأن هذا البرنامج خارج عن حدود القيم الأخلاقية.



وأضاف أن ضحايا برنامج"رامز مجنون رسمي" يمكن أن يكونو يعلمو أنه مقلب لكن في النهاية وما يظهر إلى المشاهد من مشاهد العنف،وذكر أنه يتمم ما ذكره رئيس نادي الزمالك من رغبته في دخول رامز جلال مستشفى المجانين،وتابع أنه يرى أن برنامج "رامز مجنون رسمي" غريب وغير عادي.



وذكر أن لو أن جميع الضيوف موافقين على ما يتم فعله بهم في مقلب رامز،فهم مشاركين في هذا العمل المؤذي للمشاهدين والغير أخلاقي وتابع أن هذه هي السنة الثالثة التي يتم فيها تقديم بلاغ ضد هذه القناة بسبب برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال