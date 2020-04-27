أول رد من "دار المعارف" بعد وفاة أحد العُمال بـ"كورونا"

قال الكاتب سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، إن المؤسسة شهدت اليوم وفاة أحد عُمالها متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك في مستشفى حميات إمبابة، والذي كان يعمل فني مصاعد بالإدارة الفنية بالمؤسسة.





وقال "عبده" في تصريحات صحفية، إن الراحل توقف عن الحضور للمؤسسة منذ أن بدأ يشعر بارتفاع في درجة الحرارة، وذلك يوم 19 أبريل الجاري، مؤكدًا أن الكواشف الحرارية على أبواب المؤسسة رصدت ارتفاع درجة حرارته، والتي كانت قد وضعتها المؤسسة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد، وحفاظًا على صحة وحياة العاملين.





وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن العامل الراحل قد عرض نفسه على طبيب المؤسسة بشكوى من أسنانه في ١٩ أبريل، ونصح الطبيب بإحالته إلى الحميات للاشتباه في إصابته بالفيروس، مؤكدًا أن مجس الإدارة اتخذ قرارًا بمواصلة عمليات التطهير داخل كافة إدارات المؤسسة، والتشديد على الإجراءات الصحية المعمول بها.





وأكد "عبده" أن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بعزل العمال المخالطين للمصاب 14 يومًا منذ تأكد إصابته، ومنحهم خطابات ليتسنى لهم الكشف الطبي في مستشفيات الحميات حال شعورهم بأية أعراض، لافتًا إلى أن المؤسسة خفضت الحضور من عمالتها العمال والإداريين والصحفيين، وذلك بنسبة 50% منذ بدء الأزمة.





وكان قد توفى صباح اليوم الإثنين، عامل بالإدارة الفنية بمؤسسة دار المعارف، ويدعى شريف جمال الدين، جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي انقطع عن العمل يوم 19 أبريل الجاري، وله شقيق يعمل في المطابع في التجليد، ويدعى محمود جمال الدين وشهرته محمود العدوي.





ووجه الكاتب سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، رسالة للعاملين، طالبهم فيها بتوخي الحذر، وأكد تطهير المطابع والمباني قبل وفاة الحالة وبعدها، وبشكل دوري.





وكان قد عرض العامل الراحل نفسه على طبيب المؤسسة صباح يوم 19 أبريل الجاري، بشكوى من أسنانه، وتم تحويله إلى عيادة الأسنان، وبعد فترة شعر بارتفاع في درجة الحرارة، والتي تم قياسها بمعرفة مشرف أمن الاستعلامات، وقد تم إبلاغ مدير عام المؤسسة بذلك، فقرر بانصرافه من العمل للراحة، ولم يحضر للعمل منذ يوم 20 أبريل الجاري، وقد تم حجزه فيما بعد بمستشفى حميات إمبابة، وتوفى صباح اليوم الإثنين الموافق 27 أبريل.



وبناءً على ذلك، اجتمع رئيس مجلس الإدارة بلجنة إدارة الأزمة وأعضاء النقابة العامة، وتم التأكيد على جميع عمليات التطهير التي اتخذتها المؤسسة، ومواصلتها مع كافة الإرشادات الصحية في أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحديد العاملين المخالطين للعامل المتوفى على قدر المستطاع، مع التشديد على ضرورة عزلهم بمنازلهم لمدة أسبوعين كاملين، دون أي تقصير في ذلك.