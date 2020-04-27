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سارة عادل تكشف ليوسف الشريف عن حياتها في "النهاية"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:26 م
النهاية
النهاية
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، وبعد موافقة الفنان يوسف الشريف بالذهاب مع الفنانة سارة عادل لكي يفهم طبيعة العمل.

تكشف له الفنانة سارة عادل عن حياتها وانها كانت تبذل جهدا كبيرا ولا تفهم ما الذي أضافته للبشرية، وانها كانت تكره الحياة ومن بها وتتمنى الموت دوما بعد وفاة عائلتها، وكانت تخوض في عمليات يوميا وتتهور وتنتظر الموت وتم تفسير تصرفاتها بالشجاعة وتم رقيتها.

وتابعت أنهم في يوم طلبوا منها قتل أمهات أحتجروا بسبب ان الطاقة لا تكفيهم لجلب طعام لأولادهم ولكنها رفضت وهربت منهم وتم القبض عليها وتأكدت بالحكم عليها بالاعدام، ولكن الرجل الذي قام بالتحقيق معها قام بتهريبها وأحضرها الى هذه الشركة ووجدت بها الأمل والحياة من جديد.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، ستايلست انجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.

وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

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