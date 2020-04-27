Advertisements

بعد ادعائه أنه صاحب الفضل عليه.. حسن شاكوش لحمو بيكا :"أومال ربنا فين"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:28 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
هبة أحمد
رد المطرب الشعبي حسن شاكوش على تصريحات صديقه المطرب حمو بيكا الذي ادعى أنه صاحب الفضل عليه.

وتحدث حسن شاكوش أثناء حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،حيث قال :"لو حمو بيكا عملني أمال ربنا فين"، لافتِا إلى أنه قدم العديد من الأغاني قبل العمل معه منهم "اسمك ايه"،"احنا بتوع ربنا"، "عم يا جمال"

كما أشار حسن شاكوش أن حمو بيكا هو من طلب العمل معه،مُوضحًِا :"هو جالي وقالي عاوزك في شغل معايا، ولينا نصيب إن أغانينا تضرب مع بعض ".

كما استنكر حسن شاكوش سبب هحوم حمو بيكا عليه،حيث قال :"معرفش عملت له إيه عشان يطلع يهاجمني، هو طيب وغلبان وممكن أي حد يقوله أي كلام يصدقه ويسخنه عليا".

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.



أخبار تهمك

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الملك سلمان" يصدر قراراً جديداً يتعلق بولي العهد

منذ ساعة و 7 دقيقة

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور يخصم نصف مليون جنيه لأحد لاعبي الزمالك بسبب ظهوره في "رامز مجنون رسمي"

منذ 40 دقيقة

لهذا السبب.. يوسف الشريف سعيد بالخبر الذي كشفت عنه سارة عادل في "النهاية''

منذ 43 دقيقة

بـ 250 مليون إسترليني.. ليفربول يستعد لخطف صفقة ريال مدريد الذهبية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

ندمت على الانتقال إلى الأهلي.. تصريحات مثيرة من لاعب الأحمر السابق

منذ ساعة و 14 دقيقة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يجدد عقد مروان محسن لفترة طويلة

منذ نصف ساعة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يعلن مفاجأة بشأن المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:48 م

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

10:47 م

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة