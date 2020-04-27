بعد ادعائه أنه صاحب الفضل عليه.. حسن شاكوش لحمو بيكا :"أومال ربنا فين"

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رد المطرب الشعبي حسن شاكوش على تصريحات صديقه المطرب حمو بيكا الذي ادعى أنه صاحب الفضل عليه.



وتحدث حسن شاكوش أثناء حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،حيث قال :"لو حمو بيكا عملني أمال ربنا فين"، لافتِا إلى أنه قدم العديد من الأغاني قبل العمل معه منهم "اسمك ايه"،"احنا بتوع ربنا"، "عم يا جمال"



كما أشار حسن شاكوش أن حمو بيكا هو من طلب العمل معه،مُوضحًِا :"هو جالي وقالي عاوزك في شغل معايا، ولينا نصيب إن أغانينا تضرب مع بعض ".



كما استنكر حسن شاكوش سبب هحوم حمو بيكا عليه،حيث قال :"معرفش عملت له إيه عشان يطلع يهاجمني، هو طيب وغلبان وممكن أي حد يقوله أي كلام يصدقه ويسخنه عليا".



وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.







