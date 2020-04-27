أمينة خليل تتصدر تريند تويتر بعض حلقتها مع رامز جلال

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تصدرت الفنانة أمينة خليل تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذالك بعد عرض الحلقة الرابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي"،المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.





ولاقت الحلقة الرابعة من استضافة "خليل" إعجاب عدد كبير من الجمهور منذ بدايتها، واختلفت فكرة برنامج "رامز مجنون رسمي" هذا العام عن السنوات السابقة حيث يقوم بمواجهة الضيف وجها بوجه بدون ارتداء ماسك.



برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام باستضافة أحد النجوم، وإقناعه أنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي من المفترض أن يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة التي تطرحها عليهم الإعلامية أروى