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لهذا السبب.. يوسف الشريف يكذب على زوجته في "النهاية"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:32 م
النهاية
النهاية
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، ويوفر المسئول في الشركة التي بها الفنان يوسف الشريف امكانية التحدث مع زوجته الفنانة ناهد السباعي، ولكنه يحذره من الكشف لها عنهم لأنهم في مهمة سرية وأن يخبرها أنه يعمل مع انيرجي.

ويتحدث زين مع زوجته رضوى وتعبر له عن خوفها الشديد عليه في فترة غيابه وتريه ابنه ويطمئنها عنه ويكذب عليها أنه يعمل مع شركة انيرجي.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، ستايلست انجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.

وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

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