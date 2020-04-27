أوس أوس يتعلم الجيتار لكي تعجب به حبيبته

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يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً، على قناة أم بي سي مصر، وفي حلقة اليوم، تحدث أوس أوس مع عم روزة، في كيفة جذب قلب حبيبته.







فقرر أوس أوس أن يتعلم العزف على الجيتار، حتى يعزف لها وتحبه، لأنها تحب تامر حسني كثيراً، هو يسعى أن يكون مثله حتى تعجب به.





يذكر أم مسلسل "اتنين في الصندوق" من إخراج محمد مصطفى و أحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، وشارك في المسلسل العديد من النجوم مثل حمدي الميرغني ، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد ، هايدي رفعت ، أحمد عبد الله محمود ، محمد حسني ، إنتصار ، محمود الشرقاوي ، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.





يعد مسلسل اتنين في الصندوق البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس.