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مفاجأة.. الأهلي يجدد عقد مروان محسن لفترة طويلة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:30 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي

اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من تجديد عقد مروان محسن نجم هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويحاول مسئولو القلعة الحمراء التوصل إلى اتفاق رسمي مع مروان محسن لتجديد عقده مع الفريق لمدة 3 مواسم قادمة بعد أن أنهى النادي التفاصيل المادية مع اللاعب.

وأظهر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأحمر موافقته على تجديد عقد مروان في الفترة القادمة.

وسيعلن النادي الأهلي عن تجديد عقد مروان محسن بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

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