لو فاتتك الحلقة شوفها في الإعادة.. مواعيد مسلسل الاختيار لمشاهدة الحلقة الرابعة

يتم عرض مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة، حيث يقدم شخصية الشهيد أحمد المنسى في عمل درامى يوثق حياة البطل في التاريخ.





وفي حالة فاتتك الحلقة الرابهعة من مسلسل الاختيار، يمكنك متابعتها في الإعادة عبر قناة ON حيث يتم عرض المسلسل يوميا في تمام الساعة 9:00 مساء، والاعادة في الساعة 2:00 بعد منتصف الليل علىON دراما.



