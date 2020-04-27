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لو فاتتك الحلقة شوفها في الإعادة.. مواعيد مسلسل الاختيار لمشاهدة الحلقة الرابعة
الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:30 م
يتم عرض مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة، حيث يقدم شخصية الشهيد أحمد المنسى في عمل درامى يوثق حياة البطل في التاريخ.
وفي حالة فاتتك الحلقة الرابهعة من مسلسل الاختيار، يمكنك متابعتها في الإعادة عبر قناة ON حيث يتم عرض المسلسل يوميا في تمام الساعة 9:00 مساء، والاعادة في الساعة 2:00 بعد منتصف الليل علىON دراما.
ومسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.
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