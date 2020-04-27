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روبوت يوسف الشريف يحضر الطعام لسهر الصايغ في "النهاية"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:34 م
النهاية
النهاية
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، ويقوم الروبوت المستنسخ من الفنان يوسف الشريف باستيقاظ الفنانة سهر الصايغ وعند سؤالها عن الساعة ويقول لها تتفاجئ من هذا الوقت وانه كانت تظبط المنبه على الساعة السابعة.

ليقول لها الروبوت أنه هو من قام بايقافه لأنها تتعب كثيرا وعملها الساعة التاسعة، ولذلك قام باحضار لها الطعام، وتفرح كثيرا ثم تستعد لذهابها للعمل وتقول له أنها تضطر ان تتركه حاليا وتحذره أن لا يفتح الباب لأحد وانه بيثق بها ويسمع كلامها، واذا شعر بالزهق يفكر بها ليقول لها "كدة عمري ما هزهق أبدا".


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، ستايلست انجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.

وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

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