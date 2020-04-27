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عضو "العليا للفيروسات": 7% نسبة وفيات كوررنا بمصر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:34 م
كورونا
كورونا
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي: إن نسبة الوفيات في مصر بسبب الإصابة بفيروس كورونا تصل لـ7%، عند المقارنة بإعداد المصابين.

وتابع "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن هناك ضرورة للتعايش مع فيروس كورونا، خاصة بعد إعلان منظمة الحصة العالمية بأن الفيروس سيستمر معنا لفترة طويلة.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال غسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامة. 

ولفت إلى أن إجراء التحليل خلال أول أربع أيام من الإصابة بالكورونا، قد لا يؤدي إلى ظهور نتيجة الإصابة بالفيروس، لذلك هناك ضرورة لعدم الاكتفاء بتحليل واحد. 

تعافي 60 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم. 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا. 

تسجيل 248 حالة إصابة و20 وفاة 

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة. 

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. 

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة. 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. 

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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