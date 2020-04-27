عضو "العليا للفيروسات": 7% نسبة وفيات كوررنا بمصر

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي: إن نسبة الوفيات في مصر بسبب الإصابة بفيروس كورونا تصل لـ7%، عند المقارنة بإعداد المصابين.





وتابع "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن هناك ضرورة للتعايش مع فيروس كورونا، خاصة بعد إعلان منظمة الحصة العالمية بأن الفيروس سيستمر معنا لفترة طويلة.





وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال غسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامة.





ولفت إلى أن إجراء التحليل خلال أول أربع أيام من الإصابة بالكورونا، قد لا يؤدي إلى ظهور نتيجة الإصابة بالفيروس، لذلك هناك ضرورة لعدم الاكتفاء بتحليل واحد.



