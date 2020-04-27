نجم برشلونة الجديد يشارك في تدريبات فريقه

شارك فرانسيسكو ترينكاو في تدريبات فريقه سبورتنج لشبونة البرتغالي اليوم في التدريبات الجماعية ، حيث من المنتظر أن ينتقل اللاعب لبرشلونة في الموسم المقبل.





واستأنف الفريق البرتغالي نشاطه الكروي اليوم، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث انقسم التدريب لفترتين، وبتدريبات فردية للاعبين احتراماً لإجراءات السلامة.





وشارك المهاجم الواعد ترينكاو في التدريبات، وسيعود للمشاركة في تدريب الثلاثاء، بنفس الطريقة التي جرت عليها تدريبات اليوم.





وكان النادي الكاتالوني قد أعلن بنهاية يناير الماضي ضم المهاجم البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو قادماً من سبورتنغ براغا، مع الاستمرار في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.





وبلغت قيمة الصفقة 31 مليون يورو وبموجبها سيوقع اللاعب البالغ 20 عاماً عقداً مدته خمسة مواسم تبدأ من بداية الموسم الجديد.





وكان ترينكاو، الذي يلعب بشكل أكبر كجناح أيمن، قد بدأ اللعب مع الفريق الأول بسبورتنغ براغا قبل عامين.

وشارك ترينكاو في 21 مباراة هذا الموسم مع الفريق الأول لبراجا سجل فيها 3 أهداف.





على جانب آخر، قررت أندية عديدة في البرتغال العودة للتدريبات الأسبوع المقبل، أبرزها بنفيكا الذي أكد أن الفريق الأول سيعود للتدريبات الإثنين المقبل.



