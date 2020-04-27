سارة عادل تقع في غرام أوس أوس

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يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً، على قناة أم بي سي مصر، وفي حلقة اليوم، فظهرت سارة عادل في الحلقة وهي تتحدث مع أهلها على أوس أوس وأنها تحبه، وأنه يعاملها جيداً.



فعاضرتها شقيقتها وقالت لها "ده زبال" فردت عليها سارة قائلة لكنه يحبي وطموح، يسعى دائماً.





يذكر أن مسلسل "اتنين في الصندوق" من إخراج محمد مصطفى و أحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، وشارك في المسلسل العديد من النجوم مثل حمدي الميرغني ، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد ، هايدي رفعت ، أحمد عبد الله محمود ، محمد حسني ، إنتصار ، محمود الشرقاوي ، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.





يعد مسلسل اتنين في الصندوق البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس.

