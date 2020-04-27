مواعيد عرض مسلسل "الفتوة" في رمضان 2020

مسلسل "الفتوة" يعرض في رمضان حاليآ ويعتبر من أكثر المسلسلات مشاهدة في رمضان 2020.





*يحكي مسلسل " الفتوة" عن عصر الفتوات الذي مرت به مصر في فترة من فترات الزمن القديم قبل مايقرب من 100 عام .





*يؤكد الفنان " ياسر جلال" علي أن هذا العمل مختلف عن باقي أعماله السابقة من خلال تقديمه ل شخصية "حسن الجبالي"فتوة الغلابة ، الذي يقوم بالدفاع عن الفقراء وأخذ حقوقهم من الفتوات الظالمين.





*ويعرض المسلسل علي ..

قناة الحياة الحمراء

عرض اول :12منتصف الليل.

الأعادة: 4 صباحآ - 4:30 عصرآ.

قناة OSN

عرض أول : 10:30 مساء



