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مواعيد عرض مسلسل "الفتوة" في رمضان 2020

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:34 م
الفتوة
الفتوة
سارة محمد ابراهيم
مسلسل "الفتوة" يعرض في رمضان حاليآ ويعتبر من أكثر المسلسلات مشاهدة في رمضان 2020.

*يحكي مسلسل " الفتوة" عن عصر الفتوات الذي مرت به مصر في فترة من فترات الزمن القديم قبل مايقرب من 100 عام .

*يؤكد الفنان " ياسر جلال" علي أن هذا العمل مختلف عن باقي أعماله السابقة من خلال تقديمه ل شخصية "حسن الجبالي"فتوة الغلابة ، الذي يقوم بالدفاع عن الفقراء وأخذ حقوقهم من الفتوات الظالمين.

*ويعرض المسلسل علي ..
قناة الحياة الحمراء
عرض اول :12منتصف الليل.
الأعادة: 4 صباحآ - 4:30 عصرآ.
قناة OSN
عرض أول : 10:30 مساء

*المسلسل من بطولة "ياسر جلال، مي عمر، رياض الخولي ، نجلاء بدر ،أحمد صلاح حسني ،عدد كبير من النجوم ، أخراج  حسين المنباوي ،إنتاج سينرجي ،سيناريو وحوار هاني سرحان .

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