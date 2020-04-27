أول رد رسمي من 'دار المعارف' يوضح ملابسات وفاة عامل بكورونا

أصدر الكاتب سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، بيانًا اليوم، أوضح فيه تفاصيل المتعلقة بوفاة شريف جمال الدين عبدالعال، الذي يعمل بالإدارة الفنية (فني مصاعد) بالمؤسسة.





وقال رئيس مجلس الإدارة في بيانه، إن المؤسسة ملتزمة ببروتوكول وزارة الصحة فى التعامل مع حالت الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا منذ صدوره.





وفيما يخص المتوفى، قال "عبده" إنه حضر إلى العمل يوم ١٩ إبريل الحالى ودرجة حرارته مرتفعة عن المعدلات الطبيعية، وبعرض نفسه على طبيب الدار يشتكى من أسنانه، تم توجيهه بضرورة الذهاب إلى المستشفيات المختصة بمعالجة كورونا.





وأضاف البيان أنه صباح اليوم الاثنين ٢٧ إبريل علمنا فى المؤسسة بوفاته بمستشفى حميات إمبابة، مؤكدًا أن شقيق المتوفى يعمل بالموسسة بقسم التجليد واسمه محمود جمال الدين ويسكن معه فى نفس السكن.





وأكد "عبده" أن عمال المطبعة لا يحضرون إلى المؤسسة منذ بداية هذا الشهر تقريبا إلا يومى الخميس والجمعة لطباعة مجلة أكتوبر وبعض الالتزامات الأخرى تجاه عملاء لديهم أعمال سابقة فى المطبعة.

وأكد عبده أنه تم تطهير مبانى المؤسسة كالمتبع منذ بداية الأزمة، وأن هذا يتم بصفة دورية كل ٣ أيام.





وأكد رئيس مجلس الإدارة، أنه تم اليوم فور معرفة الإدارة بحالة الوفاة تم عمل خطابات للمشتبه فى اختلاطهم بالمتوفى والتنبيه عليهم بالعزل الصحى فى منازلهم لمدة ١٤ يوماً مع إعطاء كل منهم خطاب بذلك للذهاب إلى المستشفيات المختصة عند ظهور أية أعراض للمرض.





وواصل عبده أن المتوفى عمره حوالى خمسة وثلاثون عاما وكان يعانى من مرض السكر، مؤكدا أنه فور العلم بخبر وفاته اليوم اجتمعت لجنة الأزمة المشكلة فى المؤسسة على الفور وتم اتخاذ جميع ًالإجراءات المناسبة

مع إصدار بيان داخلى للعاملين بالمؤسسة بما سبق لتوضيح الأمر والتنبيه على اتخاذ التدابير الصحية اللازمة.





وكان قد توفي صباح اليوم الإثنين، عامل بالإدارة الفنية بمؤسسة دار المعارف، ويدعى شريف جمال الدين، جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي انقطع عن العمل يوم 19 أبريل الجاري، وله شقيق يعمل في المطابع في التجليد، ويدعى محمود جمال الدين وشهرته محمود العدوي.





ووجه الكاتب سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، رسالة للعاملين، طالبهم فيها بتوخي الحذر، وأكد تطهير المطابع والمباني قبل وفاة الحالة وبعدها، وبشكل دوري.





وكان قد عرض العامل الراحل نفسه على طبيب المؤسسة صباح يوم 19 أبريل الجاري، بشكوى من أسنانه، وتم تحويله إلى عيادة الأسنان، وبعد فترة شعر بارتفاع في درجة الحرارة، والتي تم قياسها بمعرفة مشرف أمن الاستعلامات، وقد تم إبلاغ مدير عام المؤسسة بذلك، فقرر بانصرافه من العمل للراحة، ولم يحضر للعمل منذ يوم 20 أبريل الجاري، وقد تم حجزه فيما بعد بمستشفى حميات إمبابة، وتوفى صباح اليوم الإثنين الموافق 27 أبريل.



