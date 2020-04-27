أحمد كريمة يكشف حكم مسحات كورونا في نهار رمضان

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: إن سحب المسحات من الصائمين خلال نهار رمضان، للتحقق من الإصابة بكورونا، لا شيء فيها ولا تقدح في صحة الصوم مطلقًا، طالما أنها في الحلق ولم تدخل إلى جوف الصائم، تمامًا مثلها مثل سحب عينات الدم لا تفسد الصوم.





وأضاف "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الإثنين، أن إدخال جهاز بسيط إلى الحلق، لا يفسد الصوم طالما لم يدخل إلى الجوف.



