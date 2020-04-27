حسن شاكوش يكشف مصير إيرادات "بنت الجيران"

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نفى المطرب الشعبي حسن شاكوش اعتبار نجاح أغنية بنت الجيران صدفة صعب تكرارها، حيث أوضح أن من الممكن أن يتكرر ذلك النجاح في أغنية أخرى .



وتحدث حسن شاكوش في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"مع المخرجة إيناس الدغيدي عن الخلاف الذي حدث بينه وبين عمر كمال بسبب إيرادات أغنية"بنت الجيران"،حيث قال أنه ليس له أموالاً عنده،وأن الأغنية ملكًا له فقط، مُشيرًا:"كنت مغنيها، وبعدين شلت صوتي وحطيت صوته، وأصلاً فيه شركة حاطة إيديها على الأغنية".



وأوضح أنه يجري حاليًا مفاوضات مع الشركة،لكي يحصل على الإيرادات،مُشيرًا: "الإيرادات على قناتي، أنا ميت على الفلوس دي مش هسيبها".



وعما ينوي فعله بالفلوس، قال: "هاخد الفلوس أديها لأمي، مش محتاج أشتري فيلا، عندي فيلا الحمد لله".



وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.