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الصومال تقدم الشكر إلى الإمارات على"مساعدات كورونا"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
وكالات

شكر وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، اليوم الإثنين، دولة الإمارات العربية المتحدة على المساعدات الإنسانية المقدمة للتصدي لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19". 

وتلقى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الصومال، تناول التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وكانت دولة الإمارات، قد أرسلت في وقت سابق، طائرات تحمل مساعدات طبية ووقائية إلى مقديشو وهرغيسا وغروي؛ لدعم الشعب الصومالي في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وأسهمت بقدراتها اللوجيستية في نقل مساعدات منظمة الصحة العالمية في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.  

وبلغ إجمالي المساعدات التي حملتها الطائرة الإماراتية 27 طنا، تضمنت أقنعة للوجه (كمامات) وسوائل تعقيم وقفازات واقية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,048 مليون إصابة، بينهم أكثر من 210 ألف حالة وفاة، وأكثر من 917 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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