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شاهد ..ياسمين عبد العزيز مع ابنتها في كواليس "ونحب تاني ليه"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:47 م
ونحب تاني لية
ونحب تاني لية
ولاء عبد الناصر


تحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز على التواصل الدائم مع متابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"


ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة من كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه" على حسابها الشخصى على "إنستجرام"، وظهرت فيها، هى و ابنتها في المسلسل، وعلق الجمهور على الصورة مشيدين بدورها ودور ابنتها.


يشار إلى أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، سمر مرسي، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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