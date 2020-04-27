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نهاية مخيفة للحلقة الرابعة من لعبة النسيان "فيديو"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:52 م
لعبة النسيان
لعبة النسيان
يارا أحمد
شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل لعبة النسيان للنجمة دينا الشربيني أحداثا مخيفة في نهايتها.

حيث فوجئت رقية بخيال يتحرك في شقتها وعندما طاردته الي الغرفة وجدت جثة أحمد داوود ملقاة على السرير وغارقة في دمائها.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم.

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