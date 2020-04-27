متخصص في علاج البشرة.. ضبط موظفة تنتحل صفة طبيب وتدير مركز تجميل ببني سويف (صور)

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أعلنت مديرية الصحة ببني سويف اليوم الأثنين عن ضبط ضبط موظفة بإحدى المصالح الحكومية تقوم على إدارة مركز تجميل مزيف بمدينة بنى سويف متخصص في علاج مشاكل البشرة والشعر دون إشراف طبى متخصص وإستخدام أدوية وأجهزة بطريقة غير مشروعة.



وأكدت مديرية الصحة، في بيان لها، أن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، كّلف فريقًا طبيًا برئاسة الدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة مباحث التموين برئاسة العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين لضبط أحد مراكز التجميل المزيفة بمدينة بنى سويف.



وأضاف البيان، أنه تم ضبط صاحبة المركز والقائمة على العمل بالمركز المتخصص في علاج مشاكل البشرة والشعر، وبالإطلاع على بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، تبين أنها موظفة بإحدى المصالح الحكومية، وبتفتيش المركز عُثر على كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل وأجهزة علاج البشرة والشعر وجهاز لفصل الدم.



وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث توجهت لها إتهامات بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص ومزاولة عمل طبى بدون ترخيص بشأنه الإضرار بصحة المواطن وحيازة أدوية واستخدامها بطريقة غير مشروعة.



وأكد البيان، أن المحافظة وأجهزتها المختصة تهيب المواطنين بعدم التعامل والانسياق خلف مدعى الطب، مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى اشخاص أو منشآت طبية يقومون بمخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.



وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، خلال تواصله مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بشأن تطورات الملف الصحي في أكثر من المجال الرقابي، أنه تم شن الحملة فى إطار خطة الدولة لضبط المنظومة الصحية داخل المنشآت الصحية الخاصة.



ومن جانبه شّدد محافظ بنى سويف على استمرار حملات ضبط السوق سواء فى السلع أو الادوية، خاصة وأن سوق الدواء فى هذه الفترة والظرف الراهن يتطلب مزيد من الجهد وتكثيف الحملات، مثنيًا على جهود الصحة باداراتها المختصة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية وفق خطة محكمة للمحافظة في مجال تحقيق الانضباط وحماية المواطن من كافة صور التلاعب والغش التجاري وحفاظا على الصحة العامة.

