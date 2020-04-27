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مصطفى حجي يكشف حقيقة رغبته في رحيل "بن شرقي" عن الزمالك

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:53 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
رد مصطفى حجي نجم منتخب المغرب السابق على الأنباء التي تتحدث عن نصيحته لنجم الزمالك أشرف بن شرقي بترك القلعة البيضاء.

وقال  في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع أحمد شوبير: "كل التهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان".

وتابع: "أنا حاليا أعيش في المغرب وسعيد بوجودي ضمن لجهاز الفني للمنتخب منذ 2014، وكثرة تغيير المدربين أثر سلبيا على منتخب المغرب".

وأضاف: "أداء منتخب المغرب تحسن منذ 2014 ونجح في التأهل لمونديال روسيا لكنه لم يحقق النتائج المرجوة
النجوم المغاربة يلعبون في أندية كبيرة في مصر وعليهم الاجتهاد من أجل الانضمام للمنتخب".

واختتم حجي: "لا صحة لما تردد عن نصحي لبن شرقي بترك الزمالك ولكني قلت أنه يصلح للعب في أوروبا
الكل يعرف مدى تقديري للدوري المصري وقوته".

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