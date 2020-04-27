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آسر ياسين يستمر في عمليات النصب لرد أموال نيللي كريم.. أحداث الحلقة الرابعة من "بـ100 وش"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:54 م
ب100 وش
ب100 وش
ريهام كمال

تبدأ الحلقة الرابعة من مسلسل "بـ100 وش" بتفكير "عمر" لمحاولته بشتى الطرق إعادة الأموال التي سرقها من "سكر" نيللي كريم، لإستعادة اللاب توب الخاص به بسبب تهديدها له بفضح عمليات النصب التي يفعلها.

ومن جانب آخر يظهر "حمادة" إسلام إبراهيم، وهو في طريقه إلى إرسال احدى الطلبات ويروي عن بداية معرفته بـ"سكر" وتربيته وسط والدتها وشقيقتها، وكان حلمه بأن يكون مهندس ميكانيكي ولم يحالفه الحظ، حتى يصبح في النهاية بالنهار في محل الفطاطري، وفي الليل معها لعمليات النصب.

ويذهب "عمر" إلى صديقته علا رشدي، يخبرها أنه يمر بحياة صعبة هذه الفترة ويحتاج إلى أموال، فترفض إعطائه أموال مؤكدة أنها إنسان فاشل وعاطل، ويستغل حديثها معه ويخطف اللاب توب الخاص به ويذهب حتى يستمر في عمليات النصب على الرجال الكبار بإقناعه انه امرأة ويجمع الأموال ليرسلها إلى "سكر".


وتنتهي الحلقة بإخبار "سكر" تجهيزه جزء كبير من المبلغ الذي تريده، ويطلب منها أن يتقابلوا حتى يعطيها لها.

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