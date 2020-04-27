شريف البردويلي يبلغ أحمد وفيق برصده لمكان المهندس زين

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، وبعد ذهاب الفنانة سهر الصايغ الى عملها وترك روبوت الفنان يوسف الشريف بمفرده في المنزل.



يقوم روبوت الفنان يوسف الشريف بالخروج الى البلكونة الخاصة بالمنزل، ثم يذهب الفنان شريف البردويلي الى الفنان أحمد وفيق ويبلغه أنه استطاع معرفة مكان المهندس زين قائلا "سد مؤنس احنا عرفنا مكان المهندس زين".



ليرد عليه الفنان أحمد وفيق قائلا "هايل"، ويستعدون لكي يهجموا للقبض عليه ولكن يبدو أنه قام برصد مكان الروبوت وليس المهندس زين.





وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، ستايلست انجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.



وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.