داعية: قراءة القرآن بصوتٍ عالٍ في المواصلات إهانة للدين

استنكر الدكتور أحمد كريمة، الداعية الإسلامي، إصرار البعض على إقامة صلاة التراويح في ظل تفشى جائحة كورونا، وتحذيرات مؤسسات الدولة من خطورة التجمعات.





وقال "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين: "من يقولون أنه يجب اقامة صلاة التراويح في ظل كورونا يزايدون بالدين"، مشددًا على أن التراويح سنة وإذا كان الفرض معطل بسبب علة لم تزول بعد، فما بالنا بالسنة.





وعلق الداعية الإسلامي، على تلاوة القرآن الكريم بصوت عال في المواصلات، قائلًا: "أعاتب على الرجل الذي يركب وسيلة نقل عامة ومن ثم يفتح المصحف ويتلوا القرآن بصوت عال.. لماذا لا تقرأ بصوت منخفض رفع الأصوات مزايدات بالدين وتؤدي إلى الابتذال بالقرآن وإهانة للدين".





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى يوم أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.



