حجي: محمد صلاح نموذج للاعب المحترف

Advertisements

قال النجم المغربي السابق مصطفى حجي إن المصري محمد صلاح يعد نموذجًا للاعب المحترف".



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"محمد صلاح لاعب رائع وهو نموذج للاعب للمحترف ويقدم مباريات مميزة مع فريق ليفربول".



وتابع :"النجوم المغاربة يلعبون في أندية كبيرة في مصر، وعليهم الاجتهاد والعمل من أجل التواجد في منتخب المغرب".



وواصل :"باب المنتخب المغربي مفتوح والفرصة متاحة أمام وليد أزارو وأشر بن شرقي ومحمد أوناجم للانضمام إليه".