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حجي: محمد صلاح نموذج للاعب المحترف

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال النجم المغربي السابق مصطفى حجي إن المصري محمد صلاح يعد نموذجًا للاعب المحترف".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"محمد صلاح لاعب رائع وهو نموذج للاعب للمحترف ويقدم مباريات مميزة مع فريق ليفربول".

وتابع :"النجوم المغاربة يلعبون في أندية كبيرة في مصر، وعليهم الاجتهاد والعمل من أجل التواجد في منتخب المغرب".

وواصل :"باب المنتخب المغربي مفتوح والفرصة متاحة أمام وليد أزارو وأشر بن شرقي ومحمد أوناجم للانضمام إليه".

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