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حجي: محمد صلاح نموذج للاعب المحترف
الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:51 م
علي نبوي
قال النجم المغربي السابق مصطفى حجي إن المصري محمد صلاح يعد نموذجًا للاعب المحترف".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"محمد صلاح لاعب رائع وهو نموذج للاعب للمحترف ويقدم مباريات مميزة مع فريق ليفربول".
وتابع :"النجوم المغاربة يلعبون في أندية كبيرة في مصر، وعليهم الاجتهاد والعمل من أجل التواجد في منتخب المغرب".
وواصل :"باب المنتخب المغربي مفتوح والفرصة متاحة أمام وليد أزارو وأشر بن شرقي ومحمد أوناجم للانضمام إليه".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"محمد صلاح لاعب رائع وهو نموذج للاعب للمحترف ويقدم مباريات مميزة مع فريق ليفربول".
وتابع :"النجوم المغاربة يلعبون في أندية كبيرة في مصر، وعليهم الاجتهاد والعمل من أجل التواجد في منتخب المغرب".
وواصل :"باب المنتخب المغربي مفتوح والفرصة متاحة أمام وليد أزارو وأشر بن شرقي ومحمد أوناجم للانضمام إليه".