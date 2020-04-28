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أحمد موسى يستعرض لحظة القبض على خيرت الشاطر (فيديو)
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:17 ص
داليا الحسين
علق الإعلامي أحمد موسى على لحظة القبض على الإرهابي خيرت الشاطر، مستعيدا لقطات لحظة القبض عليه من منزله، معقبا: "لقطة القبض على الشاطر تسوي مليون جنيه".
وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن من يشاهد الإخوان في ميدان الشهيد هشام بركات لا يشاهدهم أثناء القبض عليهم فالبلتاجي هرب للمزارع وبديع هرب في عمارة ولبس النقاب وخيرت اختبأ في منزله.
وأضاف الإعلامي أن الشرطة والجيش استجابوا لأوامر الشعب وطلباته بالقبض على عناصر الإخوان وكان أهمهم خيرت الشاطر.
وعرض موسى لحظة القبض على الشاطر ووجه حديثه للمشاهد بأنه السبب في هذا المشهد وظهور الشاطر مثل الفأر المذعور.
وتواجه القيادات الإرهابية، تهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة مقابل مبالغ مالية وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين امام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما انهم احرزوا أسلحة نارية " بنادق اليه وبنادق خرطوش " واستخدموها امام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما انهم احرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.
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