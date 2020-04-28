أحمد موسى يستعرض لحظة القبض على خيرت الشاطر (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى على لحظة القبض على الإرهابي خيرت الشاطر، مستعيدا لقطات لحظة القبض عليه من منزله، معقبا: "لقطة القبض على الشاطر تسوي مليون جنيه".





وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن من يشاهد الإخوان في ميدان الشهيد هشام بركات لا يشاهدهم أثناء القبض عليهم فالبلتاجي هرب للمزارع وبديع هرب في عمارة ولبس النقاب وخيرت اختبأ في منزله.