Advertisements

هذا اللاعب أفضل من ميسي ورونالدو.. تصريحات مثيرة من مورينيو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي أن البرازيلي رونالدو هو أفضل "موهبة وإمكانيات" شاهدها في عالم كرة القدم، مشيراً إلى أنه يتفوق أيضاً على مواطنه كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشار مورينيو في مقابلة مع موقع لايف سكور، إلى أن الإصابات "قتلت مسيرة كان من الممكن أن تصبح أكثر روعة".

وأوضح مورينيو في المقابلة، التي نشرتها وكالة أنباء أوروبا برس: "كريستيانو رونالدو وميسي لهما مسيرة أطول، وحافظا على مستواهما في القمة على مدار 15 عاماً، ولكن إذا تكلمنا بدقة تامة عن الموهبة والإمكانيات، فلا أحد يفوق البرازيلي (رونالدو)".

وسبق لرونالدو العمل مع مورينيو، إذ انتقل المهاجم البرازيلي السابق إلى برشلونة عندما انتقل مورينيو إلى الفريق الكاتالوني ضمن الطاقم المعاون للمدرب الشهير بوبي روبسون.

وقال مورينيو: "أدركت أنه كان أفضل لاعب رأيته في حياتي".

وأشار مورينيو إلى الإصابات العديدة التي تعرض لها رونالدو المعروف بلقب "الظاهرة"، وذلك بداية من الإصابة التي تعرض لها خلال مسيرته مع إنتر ميلان الإيطالي، أفسدت مسيرته الكروية كثيراً.

وقال مورينيو: "الإصابات قتلت مسيرة كان من الممكن أن تصبح أكثر روعة، ولكن الموهبة التي امتلكها وظهرت عندما كان في التاسعة عشرة من عمره كانت شيئاً رائعاً".

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الملك سلمان" يصدر قراراً جديداً يتعلق بولي العهد

منذ ساعة و 13 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يعلن مفاجأة بشأن المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 16 ساعة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يجدد عقد مروان محسن لفترة طويلة

منذ 35 دقيقة

بـ 250 مليون إسترليني.. ليفربول يستعد لخطف صفقة ريال مدريد الذهبية

منذ أقل من ساعة

مرتضي منصور يخصم نصف مليون جنيه لأحد لاعبي الزمالك بسبب ظهوره في "رامز مجنون رسمي"

منذ ساعة الا ربع

ندمت على الانتقال إلى الأهلي.. تصريحات مثيرة من لاعب الأحمر السابق

منذ ساعة و 20 دقيقة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

لهذا السبب.. يوسف الشريف سعيد بالخبر الذي كشفت عنه سارة عادل في "النهاية''

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:48 م

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

10:47 م

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة