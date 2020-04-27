عمر الشناوي ينتحر.. لكن الصدفة تجمعه بياسمين صبري

Advertisements

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض على قناة أون في تمام الساعة 11:45 مساءاً، فظهر عمر الشناوي وهو يعدي الطريق وكانت ملك تسير بالسيارة بخبطته غير عمد، فجاء الناس وتطمأنت عليه ملك وقرر الذهاب.





ثم أقنعته ملك بأن تصله إلى مستشفى حتى تطمأن عليه، فأخذته إلى سيارتها وهم في الطريق إعترف لها عمر الشناوي بأنه ألقى نفسه أمام سيارتها عمداً، لأنه كان قرر أن ينتحر، لأن الفتاة التي يحبها كثيراً، رفضته بسبب عدم حصوله على المال، على وظيفة أيضاً، من هنا قررت ملك أن تعطيه ميعاد ويذهب إليها الشركة لكي يعمل معها، لأنها عندما سألته عن مؤهله ودراسته وجاوبها فأندهشت به.





وتعرض الحلقة الرابع من مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.