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حسن شاكوش يكشف سبب اعتزاله لكرة القدم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:57 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
هبة أحمد
أوضح المطرب الشعبي حسن شاكوش عن سبب عدم استمراره في لعب كرة القدم،مُوضحًا أن كرة القدم إذا كانت أعطته ما يتمنى كان سيحقق منها نجاحًا أكثر مما حققه في المهرجانات".


وتحدث حسن شاكوش خلال حلوله ضيفًا في برنامج"شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،أنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا في كرة القدم بسبب ضعف ظروفه المادية، وعدم مقدرته على السفر في كافة المحافظات".


وأوضح حسن شاكوش أنه كان يُمارس رياضة كرة القدم منذ ثماني سنوات،وكان يقوم بالغناء في تلك الفترة لأهل منطقته،وكان هدفه تحقيق الشهرة في كرة القدم أو الغناء،وأنه لم ينجح في كرة القدم لكنه أخذ نصيبه في الغناء.

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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