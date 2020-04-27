مجلس النواب الأمريكي يكشف عن موعد استئناف جلساته





صرح زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي ستيني هوير، مساء اليوم الإثنين، بأن المجلس سيستئنف جلساته بدءاً من يوم 4 مايو المقبل، عقب أن تم تعليق عمل الجلسات في منتصف أبريل الجاري خشية من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض " كوفيد - 19 ".





وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 2494 وفاةً بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليُعاود بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى الارتفاع.





وبحسب أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي تتّخذ بالتيمور مقراً لها، فقد بلغ عدد الوفيات في البلاد 53511 فضلا عن وجود 936293 إصابة مؤكّدة بالفيروس.





ويأتي هذا الارتفاع في عدد الإصابات بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، أن بلاده تشهد انخفاضا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونافي بعض الولايات، وتتعافى من ذروة الانتشار.





وقال ترامب: إن هناك 184 دولة حول العالم تعاني من جائحة كورونا، وهي تراقبنا وتقدر ما ننجزه.