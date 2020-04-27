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مجلس النواب الأمريكي يكشف عن موعد استئناف جلساته

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:44 م
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
وكالات

صرح زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي ستيني هوير، مساء اليوم الإثنين، بأن المجلس سيستئنف جلساته بدءاً من يوم 4 مايو المقبل، عقب أن تم تعليق عمل الجلسات في منتصف أبريل الجاري خشية من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض " كوفيد - 19 ".

وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 2494 وفاةً بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليُعاود بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى الارتفاع.

وبحسب أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي تتّخذ بالتيمور مقراً لها، فقد بلغ عدد الوفيات في البلاد 53511 فضلا عن وجود 936293 إصابة مؤكّدة بالفيروس.

ويأتي هذا الارتفاع في عدد الإصابات بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، أن بلاده تشهد انخفاضا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونافي بعض الولايات، وتتعافى من ذروة الانتشار.

وقال ترامب: إن هناك 184 دولة حول العالم تعاني من جائحة كورونا، وهي تراقبنا وتقدر ما ننجزه.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,055 مليون إصابة، بينهم أكثر من 211 ألف حالة وفاة، وأكثر من 919 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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