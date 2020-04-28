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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-4-2020.. والمعدن الأصفر يتراجع لليوم الثاني على التوالي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي


أسعار الذهب في مصر

واصلت أسعار الذهب التراجع لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، مع تخفيف الإجراءات الإحترازية واعادة فتح محلات الذهب وفقًا للمواعيد الجديدة، ليتراجع سعر جرام الذهب بنحو جنيهان، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:



شعبة الذهب:


مواعيد العمل الجديدة لمحلات الذهب

أعلنت الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات عن مواعيد العمل الخاصة بمحال الصاغة خلال شهر رمضان، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء بأن العمل في محلات المجوهرات سيبدأ من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساءً. 
 
وأكد إيهاب واصف الأمين العام للشعبة أن الإجازة الأسبوعية لمحال الصاغة سيكون يوم الأحد في أغلب الأسواق.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 854.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 748  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 641.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,984 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 641.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر748 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   854.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,984 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

قال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة "مايكل ويدمر"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2000 دولار للأوقية، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف المحللون: "مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد، وزيادة الإنفاق المالي، وتضاعف الميزانيات العمومية للبنك المركزية، يمكن أن تتعرض العملات الورقية للضغوط، وسيتجه المستثمرون إلى الذهب".
 

وأطلق صناع السياسة في جميع أنحاء العالم كميات هائلة من التحفيز المالي والنقدي للمساعدة في دعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس كورونا.

فيما يتوقع البنك الأمريكي أن يصل متوسط أسعار الذهب عند 1695 دولاراَ للأوقية خلال العام الجاري، ونحو 2063 دولاراً في 2021.

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.

في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.

 

وعند تسوية جلسة اليوم، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأكثر من 23 دولاراً عند 1687.80 دولار للأوقية.



أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

850 إلى 853

عيار 22 

779 إلى 782

عيار 21

744 إلى 746

عيار 18

638 إلى 639

عيار 14

496 إلى 497

عيار 12

425 إلى 426

الاونصة

26.444 إلى 26.515

الجنيه الذهب

5,952 إلى 5,968

الكيلو

850.286 إلى 852.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 854.75 جنيه      

 55.11 $

سعر الذهب عيار 22

 783.75 جنيه

 50.52 $

اسعار الذهب عيار 21

748 جنيه           

48.22 $

اسعار الذهب عيار 18

641.25 جنيه

41.33 $

سعر الذهب عيار 14

498.75 جنيه

32.15 $

سعر الذهب عيار 12

 427.5 جنيه

27.55 $

سعر الذهب عيار 9

320.5 جنيه

20.67 $

اسعار أوقية الذهب

26.505 جنيه

1,714 $

اسعار جنيه الذهب

5,984 جنيه

385.77 $

اسعار كيلو الذهب

854,750 جنيه

55,109 $


أسعار الذهب عالميًا:

انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 11.80 دولار ليصل إلى 1723.80 دولار للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 1 بالمائة بما يعادل 17.25 دولار إلى 1711.43 دولار للأوقية.

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