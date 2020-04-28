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سفرة خامس أيام رمضان.. كباب حلة وأرز أبيض

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:00 ص
كباب حلة
كباب حلة
مارينا بشارة
سفرة اليوم الخامس من شهر رمضان الكريم.. أرز أبيض وكباب الحلة وسلطة خضراء وعصير الموز باللبن... المكونات وطريقة التحضير

هنقدم في سفرة خامس يوم رمضان طريقة عمل الأرز الأبيض وسلطة الخضراء وعصير الموز باللبن.. بوصفات سهلة وبمقادير بسيطة.

تحضير الكباب الحلة:

كيلو لحم مقطع قطع صغيرة
ملعقتان كبيرتان سمنة.
حبتان من البصل المقطعتان بشكل خشن.
أربع فصوص ثوم مهروس بشكل ناعم.
قرن فلفل أخضر مفروم.
ملعقة صغيرة ملح.
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. 
نصف ملعقة صغيرة بهار مشكل.

تحضير الكباب الحلة:
نضيف السمن في وعاء عميق سميك على درجة نار متوسطة، نضيف قطع البصل، ونقوم بتشوحها حتى تصبح لينًا، ثم ضيفي الثوم والفلفل حتى تتصاعد رائحة الثوم.

ونضيف بعض قطع من اللحم، ونقلبها لعدة دقائق حتى تصل الي لون البني، ثم نضيف الجزء المتبقي من قطع اللحم، وننتظر حتى يصبح لونها بني غامق.

ونضيف الفلفل الأسود والبهارات، ونقوم بتقليب قطع اللحم لعدة ثواني، ثم نضع قدر من الماء حتى يغطي لحم، ويترك لمدة أربعين دقيقة على نار هادئة، ونضيف زيادة من مقدار الماء، لو جفت اللحمة، ويترك اللحم على النار لمدة ساعتين حتى يستوي تمامًا، ونراقب مقدار الماء كل فترة، ونضيف الملح، ويقدم مع الأرز الأبيض.

الأرز الأبيض:

5 أكواب أرز تكفي لــ 5 أشخاص لا ينقع الأرز ابدا في الماء
3ملعقة كبيرة سمن
ملعقة كبيرة ملح
نصف كوب ماء

تحضير الأرز الأبيض:
يوضع السمن في وعاء عميق على درجة نار متوسطة، ثم نضع نصف الأرز بعد تصفيته من الماء، يقلب الأرز لمدة دقيقتين في السمن، يوضع عليه بقية الأرز ويقلب جيدا.

يوضع معيار الماء على الأرز ويُترك حتى يغلي، وبعد الغليان يوضع الملح ويقلب ثم يغطى وعندما تجف الماء، نخفف النار جدًا (مثل الشمعة..) حتى يستوي الأرز على البخار، لمدة 10 دقائق ويترك ونتذوقه لنرى إن استوى.

سلطة الخضرا:
طماطم. 
بصله.
خيارتان.
كوب صغير من البقدونس.
كوب صغير من النعناع الطازج.
مِلعقة صغيرة من عصير الليمون.
فلفل أسود.
ملح.
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

تحضير السلطة الخضرا:
نقطع البصل إلى قطع صغيرة أو كبيرة حسب الرغبة، نقشر الخيار ونقطعه إلى مربعات، نفرم البقدونس ونقطع الطماطم ونضفها إلى باقي الخضار، ونضيف عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود إلى الخضار، ونقلب المكونات جيدا، ونضعهم في صحن التقديم.

عصير الموز باللبن:
يقطع الموز الي قطع صغيرة، ونضعها في الخلاط الكهربائي مع كوب لبن ونضيف سكر حسب الرغبة، ويقدم مع قطع الثلج.

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مكونات كباب حلة صيام أكلة

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